Гороскоп на 30 мая: Близнецам нужно восстановить силы, к Весам обратятся за советом, а Стрельцы спрячутся за эмоциональным забором

Овен

В этот день Овны будут эмоционально уязвимы, поэтому постарайтесь окружить себя только поддерживающими вас людьми.

Телец

Звезды предупреждают Тельцов, которые слишком разогнались, что ваш избранник может не успевать за вами и в итоге вы останетесь в одиночестве. Сбавьте темп.

Близнецы

Близнецы уже выбрали путь, по которому вы будете следовать, но начинать движение рано, так как вы хотите восстановить все 100% сил перед стартовым рывком.

Рак

В этот день Ракам не стоит шутить на серьезные темы, ведь многие полагаются на ваши знания и авторитет, который вы можете легко потерять.

Лев

Звезды советуют Львам в этот день сконцентрироваться не на материальной, а на эмоциональной составляющей. Многие захотят присоединиться к вам.

Дева

Поддерживать внутреннее спокойствие крайне важно для Дев, предупреждают звезды. Найдите нечто, что дает вам успокоение.

Весы

Это день представителей знака Весы, говорят звезды. К вам за советом будут обращаться как знакомые, так неизвестные вам люди, услышавшие о вас много хорошего.

Скорпион

Звезды предупреждают Скорпионов о том, что в этот день вы можете пострадать физически, если не сумеете удержать свои эмоции под контролем.

Стрелец

Стрельцы в этот день спрячутся за эмоциональным забором, чтобы не разбираться в сложной ситуации с близким человеком, но проблема от этого не исчезнет.

Козерог

Козероги должны потратить на обдумывание своего следующего действия столько времени, сколько потребуется, ведь ваши соперники спланировали уже несколько шагов.

Водолей

В этот день Водолеи смогут выйти из эмоционального убежища, где вы прятались последние дни. Окружающие люди окажутся такими же чувствительными, как и вы.

Рыбы

Беспокойство Рыб вызвано чем-то, что вот-вот, по вашим ощущениям, должно произойти. Однако это вовсе не означает, что данное событие коснется и вас.

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