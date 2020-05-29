Национальный проект «Культура». Региональный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура»)

Одна из задач проекта – создание виртуальных концертных залов. Сейчас в Мордовии их два. Первый открылся в 2018 г. на базе Саранского музыкального училища имени Л.П. Кирюкова. В 2019 г. «виртуально» проведено 9 концертов с охватом зрителей в 1430 человек, в том числе: концерты оркестра «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета и оркестра народных инструментов имени Н.П. Осипова и участников Всероссийского открытого конкурса юных талантов «Синяя птица».

В октябре 2019 г. начал работу второй виртуальный концертный зал на базе Центра культуры Ковылкинского района. Здесь проведено 4 концерта с охватом зрителей в 906 человек, в том числе: концерт Государственного хореографического ансамбля «Березка» и постановка «Снегурочка» по пьесе А. Островского.

В настоящее время в Минкультуры РФ направлены заявки от Краснослободского и Рузаевского районов для участия в конкурсном отборе на создание виртуальных концертных залов в 2021 г.

В 2019 г. МРОКМ имени И.Д. Воронина и МРМИИ имени С.Д. Эрьзи стали победителями конкурсного отбора среди музеев, претендующих на создание мультимедиа-гида в формате дополненной реальности по постоянным экспозициям на платформе «Артефакт». В музее Эрьзи создан гид по экспозиции, включающий 20 работ скульптора и 10 предметов русского искусства XIX в., в краеведческом музее разработан гид по историческому залу (33 предмета). Приложение «Артефакт» позволяет более предметно рассмотреть музейные экспонаты, получить о них развернутую информацию с помощью «точек интереса», увидеть объекты до и после реставрации. Предусмотрены аудиогиды на русском и английском языках. Работа с платформой «Артефакт» продолжается.

В 2020 г. учреждениями культуры Мордовия планировалось провести не менее 4 онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ», проведены уже 25. В рамках комплекса мер по предупреждению распространения коронавируса республиканские учреждения культуры с 28 марта перешли на онлайн-режим работы. Театры, музеи и библиотеки подготовили специальные программы: записи репертуарных спектаклей, трансляции концертов, лекции, видеоэкскурсии, виртуальные туры по музеям, мастер-классы, открытые доступы к онлайн-ресурсам библиотечных фондов и многое другое.

На региональном культурном портале размещены прямые ссылки на сайты ведущих учреждений культуры России, а также на портал Культура.РФ. В условиях введения ограничительных мер онлайн-трансляции стали основным способом взаимодействия с аудиторией. За апрель суммарное количество просмотров записей официальных аккаунтов учреждений культуры в социальных сетях достигло 1 408 220.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.