Гороскоп на 31 мая: неизвестные и могущественные силы нарушат практически всем знакам их планы на этот день

Овен

Овнов ожидает стабильный и спокойный день, говорят звезды, но всегда есть шанс, что в ваше уравнение неожиданно добавится некий неизвестный элемент.

Телец

Звезды советуют Тельцам направить энергию вышедших из-под контроля эмоций на то, чтобы они побудили вас изучить что-то новое.

Близнецы

Препятствия, возникающие на пути Близнецов в этот день, звезды рекомендуют использовать как стимул для более активных действий по достижению цели.

Рак

Проблема выбора между активным действием и пассивным поведением может парализовать Раков в этот день. Просто плывите по течению, предоставив выбор провидению.

Лев

Звезды рекомендуют Львам в этот день довериться своим инстинктам при принятии решений, поскольку привычный ход вещей может быть нарушен.

Дева

Ретрограды и другие негативные люди, окружающие Дев, будут давить любую попытку привнести что-то новое в этот мир. Сопротивляйтесь этому, придется отстоять право выражать себя.

Весы

Неожиданные события и неизвестные вам силы могут нарушить привычный распорядок дня представителей знака Весы. Изучите эти новые энергии.

Скорпион

Скорпионам лучше не допускать того, чтобы чужие нерешенные проблемы отравляли вашу жизнь, поскольку в этот день вы будете эмоционально уязвимы.

Стрелец

Звезды советуют Скорпионам не расстраиваться из-за того, что вы не в силах контролировать. Ваши планы на день будут нарушены неподвластными вам энергиями.

Козерог

Чтобы сделать этот день продуктивным, Козерогам нужно лишь найти, заметить, разглядеть в чем-то новую перспективу.

Водолей

Внутренний кризис Водолеев, говорят звезды, будет терзать представителей данного знака весь день. Отложите все важные дела на завтра.

Рыбы

В этот день Рыбам, которым бросили в руки горящий шар, придется вспомнить все свои навыки жонглирования, чтобы выпутаться из сложной ситуации.

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и Гороскоп на 2020 год: Львам нужно будет чаще отдыхать, Весы станут примером для окружающих, а Водолеи должны быть осторожны с деньгами