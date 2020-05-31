В МВД по Республике Мордовия c 1 июня будет работать детский телефон доверия

Начиная с 1 июня 2020 года, в Мордовии заработает детский телефон доверия. Его прямая задача – предоставление поддержки и оказание помощи несовершеннолетним лицам, подросткам и детям, которые в силу различных обстоятельств попали в сложные житейские ситуации. По телефону будет проводиться объяснение законов, подростков и их родственников будут просвещать в правовом направлении. Опытные юристы определят наличие фактов жестокого поведения с детьми в семьях.

Можно звонит с 09:00 до 15:00 часов по телефонам правового отдела МВД по Республике Мордовия: 8(8342) 29-82-34, 29-85-81, 29-83-10; отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних: 8(8342) 38-11-41; управления государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по Республике Мордовия: 8(8342) 29-86-14; управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Мордовия: 8(8342) 38-12-08.

Работники МВД Мордовии прослушают абонентов и предоставят квалифицированные юридические консультации родственникам всех категорий родства, опекунам, лицам, назначенным по закону, подросткам. Чиновники и высшие офицеры помогут советом, дадут консультацию в рамках собственной компетенции. Если возникнет в этом потребность, специалисты обеспечат контроль возникшей проблемы.

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