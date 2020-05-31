Экс-сотрудницу банка будут еще раз судить за кражу денег с чужого счета

Скоро в Саранске суд Ленинского района повторно осудит бывшую работницу Россельхозбанка Екатерину Сургаеву. В нынешний раз она ответит за хищение 450000 рублей. 40-летняя менеджер-операционист вывела данную сумму на свою карту со счета банковского клиента. Сотрудница банка объявила себя его родственницей. Сургаева набрала и распечатала расходный кассовый ордер на получение наличных денег в сумме 450000 рублей. Воровка сама поставила подпись в ордере, а в графе «Получатель» написала свою фамилию.

Этого же дня женщина попросила свою коллегу набрать документы, чтобы перевести деньги другой клиентки на свой счет и об их снятии. Девушка, доверяя своей сотруднице, выполнила данную просьбу. Далее Сургаева подошла к кассиру, поведала той выдуманную историю о «родственных связях» с клиенткой. «Тебе следует только подтвердить ордер моей родственницы и выдать всю сумму», — предложила мошенница. Так просто она завладела крупной суммой.

Прошел небольшой период и Сургаева точно также присвоила 900 тысяч. Эту сумму чужих денег она получила в в кассе банка. Но она через короткое время попалась. Хищение банковских средств, принадлежащих клиентам, в крупных объемах, может ей грозить 6 годами колонии. Плюс к тому, прошлой осенью Сургаеву уже судили за служебные аферы на 1,5 миллиона рублей. Тогда она получила условный срок.

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