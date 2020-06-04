В Мордовии окончено расследование уголовного дела в отношении обвиняемых в крупном мошенничестве

В Мордовии завершилось расследование уголовного дела в отношении обвиняемых в крупном мошенничестве.

В апреле минувшего года обвиняемые совместно с неустановленными лицами получили в распоряжение цифровую электронную подпись крупнейшего мирового производителя титана. Действуя от имени корпорации, фигуранты уголовного дела разместили на известной торговой площадке коммерческое предложение на приобретение кабельной продукции. Победителем торгов стало предприятие кабельной промышленности, расположенное в Саранске.

По условиям контракта 25 тонн продукции были направлены в Москву с отсрочкой платежа. Обвиняемые встретили фуры с товаром и спрятали его на одной из контейнерных площадок с целью последующей реализации.

В ходе предварительного следствия вину в совершенном преступлении обвиняемые не признали и отказались давать показания.

Общая сумма причиненного ущерба составила более 11,6 млн рублей.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемых находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф