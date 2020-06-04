В юго-западной части Саранска практически на две недели отключат горячую воду

В юго-западной части Саранска жильцы нескольких домов останутся без горячей воды практически на две недели.

В период с 09:00 8 июня до 24:00 21 июня подача горячего водоснабжения будет приостановлена по следующим адресам: ул. Попова д. №№64/1; 64/3; 64/4; 64а/1; 64а/3; 64а/4; 64в; 64г/1; 64г/2; ул. Ульянова д. №№87; 89; 91; 93; 95; 97.

Причиной временного отключения горячей воды является проведение работ по подготовке к отопительному сезону.

Представители ОАО «СаранскТеплоТранс» приносят свои извинения горожанам за неудобства.

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Источник: info-rm.com