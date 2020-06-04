В одной из колоний Мордовии был произведен капитальный ремонт банно-прачечного комбината

В исправительной колонии №10 УФСИН РФ по Мордовии в целях улучшения коммунально-бытовых условий осужденных был произведен капитальный ремонт банно-прачечного комбината.

В ходе ремонта была произведена перепланировка помещений, замена облицовочной кафельной плитки стен и пола, систем водоснабжения, канализации, отопления.

Сейчас банно-прачечный комбинат осуществляет все необходимые санитарно-гигиенические процедуры в полном объеме.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su