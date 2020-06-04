Народные приметы на 5 июня подскажут, следует ли рассчитывать на хорошую погоду в ближайшие дни

Народные приметы на 5 июня подскажут, установится ли в ближайшее время хорошая погода.

Несколько веков назад было принято доверять примете, которая гласит, что в том случае, если в пятый день первого месяца лета вокруг муравейника можно увидеть много муравьев, ближайшие дни порадуют теплой погодой и ясным небом.

Сильный запах травы утром 5 июня является предвестником того, что во второй половине дня пойдет дождь.

В былые времена люди старались до 5 июня закончить посадку огурцов, поскольку верили, что высаженное позднее растение уже не созреет.

Кроме того, считалось, что июль будет дождливым, если в начале июня капусту нужно поливать больше обычного.