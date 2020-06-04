Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

К 2024 году численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП) должно составить не менее 79, 3 тысяч человек.

В декабре 2019 года начал работу Центр «Мой Бизнес РМ». Он призван решать задачи по развитию многоуровневой инфраструктуры поддержки МСП, содействовать реализации региональных и муниципальных проектов, направленных на развитие предпринимательства.

В 2019 году 3 246 субъектов МСП и самозанятых граждан, получили поддержку в рамках регионального проекта (план на год – 2 230). При содействии Центра поддержки экспорта РМ на экспорт выведено 16 субъектов МСП (план на 2019 год – 9, к 2024 году их должно быть 48).

В 2020 году работа Центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства продолжается. Реализуются мероприятия по поддержке субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах, оказанию комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес РМ».

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.