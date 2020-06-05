В Мордовии бывшего директора предприятия по производству медицинских препаратов осудили за присвоение и растрату

В Мордовии суд вынес приговор в отношении бывшего генерального директора предприятия по производству медицинских препаратов, обвиняемого в присвоении и растрате имущества.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в августе 2015 года фигурант уголовного дела, занимая в то время должность генерального директора одного из предприятий фармацевтической промышленности в Саранске, предоставил фиктивные документы о ДТП с участием автомобиля марки «Рено», принадлежащего организации, которую он возглавлял. На основе упомянутой документации транспортное средство было списано с баланса завода. Затем по указанию фигуранта уголовного дела машина была продана жителю Москвы практически за 200 тыс. рублей. Вырученными от продажи транспортного средства денежными средствами осужденный распорядился по своему усмотрению.

В октябре 2015 года фигурант уголовного дела продал предприятию свой автомобиль марки «Мерседес» по завышенной цене, поручив подчиненным оценить транспортное средство в 3,5 млн рублей. Мужчина скрыл, что незадолго до этого машина попала в аварию и подверглась дорогостоящему ремонту, по причине чего её реальная цена должна была составлять не более 2,77 млн рублей.

В мае 2016 года на основании приказа фигуранта уголовного дела на должность инструктора по спорту предприятия был принят тренер по гольфу, который фактически свои должностные обязанности не выполнял. Мужчина был личным инструктором преступника. Данный гражданин получал зарплату и премии на общую сумму, составляющую в сумме несколько сотен тысяч рублей.

Решением суда в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 2 лет лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф