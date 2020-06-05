В Саранске прокуратура проверила информацию о получении ребенком ожога в детском саду

В Саранске прокуратура провела проверку по факту получения ребенком ожога в детском саду.

Информация об указанном инциденте некоторое время назад была опубликована в СМИ. Представителями прокуратуры Октябрьского района Саранска было установлено, что 4 марта нынешнего года в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №9» малолетняя девочка находилась в помещении группы, где вследствие отсутствия надлежащего присмотра и контроля со стороны должностных лиц образовательной организации локтем руки попала в тарелку с горячим супом, по причине чего получила термический ожог второй степени.

Мама ребенка узнала о случившемся спустя два часа, хотя воспитателю полагалось это сделать гораздо раньше.

Прокуратурой Октябрьского района Саранска в адрес руководителя образовательной организации было внесено представление, которое было рассмотрено и удовлетворено. Были приняты дополнительные меры по усилению контроля за воспитанниками со стороны работников детского сада, виновные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.

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Источник: prokrm.ru