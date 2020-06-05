В Торбеевском районе предпринимателей привлекли к ответственности за продажу сигарет возле школ

Прокуратура Торбеевского района выявила нарушения законодательства о продаже табачной продукции.

Сотрудниками прокуратуры было установлено, что в двух магазинах, расположенных на расстоянии на расстоянии менее 100 метров от МБОУ «Салазгорьская СОШ» и МБОУ «Торбеевская СОШ №1», осуществляется продажа табачной продукции.

Индивидуальные предприниматели, являющиеся владельцами указанных торговых точек, были привлечены к административной ответственности.

По информации пресс-службы прокуратуры Мордовии.

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Источник: prokrm.ru