Ичалковский район: полигон для захоронения твердых бытовых отходов в Павловке готовят к рекультивации

Полигон для захоронения твердых бытовых отходов в Павловке площадью 3,4 гектара построен в середине 1990-х годов. Его использование прекращено почти два года назад, когда вывоз мусора стал коммунальной услугой, а работу по всей республике начал «РЕМОНДИС Саранск». Тогда же впервые встал вопрос о возможной рекультивации полигона – его экологическом и экономическом восстановлении.

Теперь у рекультивации появилось весомое обоснование – больше 20 томов проектно-сметной документации. Ее по заказу администрации района разработала компания «ЭкоПланПроект».

Рекультивация будет состоять из двух этапов. Цель первого, технического, – остановить вредное воздействие на окружающую среду. Сточные воды от загрязнения защитит многослойная и разнородная изоляция. Благодаря дренажной системе фильтрат – жидкость, образующаяся при гниении мусора – будет скапливаться в специальном резервуаре. Еще одна дренажная система будет обезвреживать свалочный газ: смесь метана, углекислого газа и сотен других веществ.

После нанесения рекультивационных слоев начнется второй, биологический этап работы. Он продлится как минимум три года. Ежегодно земля будет вспахиваться, удобряться и засеваться травой.

«С проектом рекультивации полигона твердых бытовых отходов в Павловке мы рассчитываем войти в федеральный проект «Чистая страна» национального проекта «Экология», – говорит зам. главы – начальник управления экономики и муниципальных программ администрации района А.Е. Горяева. – Его общая стоимость – чуть больше 75 миллионов рублей. До 31 июля проектно-сметная документация будет проходить экспертизу, после которой можно будет предметнее говорить о предстоящей работе. Всего рекультивации в Мордовии ждут 10 полигонов твердых бытовых отходов».

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.