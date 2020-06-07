Гороскоп на 8 июня: Львам придется отодвинуть от себя нескольких людей, Весы будут очень полезны окружающим, а Рыбы получат много силы от своей щедрости

Овен

Звезды говорят, что Овны склонны преувеличивать масштабы неудач при анализе собственной жизни. Не слушайте маленький голос в голове, дела гораздо лучше.

Телец

На Тельцов попробует оказать давление кто-то из знакомых или даже друзей. Найдите способ избавиться от прессинга и сохранить свободу.

Близнецы

Близнецам не стоит заниматься самокопанием при анализе собственной жизни. У вас все хорошо, особенно если сравнивать с окружающими.

Рак

Окружающие люди будут говорить Ракам, что из вас получился бы хороший учитель. Правда, с вами не всегда соглашаются, но это не должно вас задевать.

Лев

Звезды говорят, что в этот день Львам придется отодвинуть от себя нескольких людей, которые сели к вам на голову и свесили ножки вниз.

Дева

Обычно общительные и веселые Девы в этот день могут почувствовать себя одинокими и даже брошенными. Найдите время и пересмотрите данные ранее обязательства.

Весы

Мудрость и терпение представителей знака Весы станут лучшим активом в этот день. Вы будете очень полезны окружающим, которые вас отблагодарят.

Скорпион

Звезды говорят, что Скорпионы слишком усердно трудятся. Это нормально, но не стоит забывать об отдыхе и удовлетворении своих собственных желаний.

Стрелец

Стрельцы в этот день могут осознать, что ваш избранник слишком часто находится далеко от вас, хотя он очень нужен рядом. Пришло время обсудить данную ситуацию.

Козерог

Иногда Козероги ведут себя словно малые дети, которые хотят играть, что отражается на окружающих. Старайтесь после таких «приступов» исправлять мнение окружающих о вас.

Водолей

Водолеям очень хочется быть вдали от группы, но вы также остро осознаете необходимость общения с окружающими. Стоит найти человека, который разделял бы ваши интересы.

Рыбы

У Рыб есть сверхъестественная способность отдавать, не ожидая ничего взамен, и вы получаете много силы и света от этой щедрости.

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