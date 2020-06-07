Житель Саранска обвиняется в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 69-летнего местного жителя, который обвиняется в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Стражами порядка было установлено, что в начале прошлого года 69-летний гражданин, проживающий в одной из квартир дома, расположенного по адресу – улица Попова, приобрел у неустановленного лица пистолет, более 450 патронов различного калибра и порох.

Оружие, боеприпасы и взрывчатое вещество горожанин стал хранить в своей квартире.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф