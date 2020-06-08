В Мордовии сотрудники МЧС проводят профилактические мероприятия в период особого противопожарного режима

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ковылкинского, Кадошкинского и Инсарского районов совместно с представителями пожарно-спасательной части №17 города Ковылкино в период действия особого противопожарного режима ежедневно проводят выезды в населенные пункты Ковылкинского района с целью проведения разъяснительной работы с населением.
В ходе профилактической операции «Особый противопожарный режим» сотрудниками и работниками МЧС в Ковылкинском районе отработано 56 населенных пунктов, более 4 тыс. граждан проинструктированы по мерам пожарной безопасности, а также распространено порядка 8 тыс. памяток о мерах пожарной безопасности.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru