В Мордовии сотрудники МЧС проводят профилактические мероприятия в период особого противопожарного режима

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ковылкинского, Кадошкинского и Инсарского районов совместно с представителями пожарно-спасательной части №17 города Ковылкино в период действия особого противопожарного режима ежедневно проводят выезды в населенные пункты Ковылкинского района с целью проведения разъяснительной работы с населением.

В ходе профилактической операции «Особый противопожарный режим» сотрудниками и работниками МЧС в Ковылкинском районе отработано 56 населенных пунктов, более 4 тыс. граждан проинструктированы по мерам пожарной безопасности, а также распространено порядка 8 тыс. памяток о мерах пожарной безопасности.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru