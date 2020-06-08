Гороскоп на 9 июня: Близнецам придется изменить свои планы, Раки должны будут сделать важный выбор, а Водолеи могут себя побаловать

Овен

Звезды советуют Овнам вспомнить беззаботность, которую вы испытывали в детстве, чтобы справиться с проблемами и комплексами, если они вас преследуют.

Телец

Тельцам следует использовать весь свой прагматизм и тактичность, чтобы преодолеть проблемы, преследующие в последнее время вас и ваших близких.

Близнецы

Положение дел в семье Близнецов может заставить вас изменить некоторые свои планы, при этом речь идет о задумках на длительную перспективу.

Рак

Очень важный день для Раков, который окажет влияние на будущее вашей личной жизни. Не торопитесь с принятием решений, тщательно взвесьте все «за» и «против».

Лев

Звезды рекомендуют Львам не переутомляться на работе и уж точно постараться как можно меньше работать за других, несмотря на то, что вам самим это очень нравится.

Дева

Иногда, говорят звезды, лучше чтобы что-то один раз произошло, чем пытаться это предотвратить. Девам лучше не принимать чью-то сторону в конфликте родственников.

Весы

Представителям знака Весы следует избавиться от стресса. В этот день вы осознаете некоторые вещи, которые помогут вам найти успокоение.

Скорпион

Скорпионы в этот день могут дать понять своим противникам, что вас нужно не только бояться, но и уважать.

Стрелец

В этот день творение Стрельцов начнет свою собственную жизнь. Не грустите, отнеситесь к завершению работы над проектом как к рождению ребенка.

Козерог

Звезды уверены, что у Козерогов в этот день будет отличный шанс определиться с выбором любимого дела, которому вы посвятите всю свою жизнь.

Водолей

Водолеи слишком усердно работали и лишали себя многих радостей жизни в последнее время, но наконец-то настал момент, когда и вы можете купить себе непрактичную, но жутко дорогую пару обуви.

Рыбы

Разлука с любимыми или родными людьми будет расстраивать Рыб, которым звезды советуют обратиться за моральной поддержкой к друзьям.

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