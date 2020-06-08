Дети сотрудников УФСИН РФ по Мордовии присоединились к фестивалю «Талантливое детство»

Дети сотрудников УФСИН РФ по Мордовии присоединились к фестивалю-эстафете «Талантливое детство».

Указанный фестиваль-эстафета направлен на популяризацию и развитие детского творчества, повышение уровня художественного образования, расширение кругозора, реализацию природных способностей, совершенствование работы по нравственному, духовному и эстетическому воспитанию работников УИС, организацию свободного времени и содержательного досуга сотрудников учреждений и органов УИС, а также членов их семей.

Видеоролики конкурсантов размещаются на официальной странице ФСИН России в социальной сети Instagram.

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Источник: 13.fsin.su