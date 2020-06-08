В Мордовии по иску прокуратуры суд признал недействительным договор аренды муниципального имущества

Арбитражный суд Мордовии удовлетворил исковое заявление заместителя прокурора республики о признании недействительным договора аренды нежилого помещения, заключенного между администрацией Ладского сельского поселения Ичалковского района и индивидуальным предпринимателем.

Исковые требования основываются на том, что в нарушение действующих норм муниципальное имущество (нежилое помещение) было передано в аренду предпринимателю без соблюдения конкурентной процедуры (без аукциона на право аренды имущества).

По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Мордовии.

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Источник: prokrm.ru