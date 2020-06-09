Гороскоп на 10 июня: Тельцы и Стрельцы смогут очаровать любого, поучающим всех Ракам потребуется совет, а Близнецам и Козерогам нужно рассчитывать только на себя

Овен

Проанализировать свои чувства в этот день будет нереально, Овны. Звезды говорят, что для вас будет лучше уединиться и побыть в тишине и спокойствии.

Телец

В этот день Тельцы будут особенно очаровательны и смогут покорить любого, просто заглянув ему в глаза.

Близнецы

Близнецов ждет утомительный и сложный день, на протяжении которого вы будете просить о помощи, но никто из окружающих не окажет вам поддержки с вашим проектом.

Рак

В этот день совет потребуется Ракам, которые почти постоянно поучают всех окружающих. Вы можете задуматься о зарубежной поездке.

Лев

Львам может потребоваться осознание того, что не всегда следует отстаивать свои идеалы, ведь компромисс в нашем мире порой просто необходим.

Дева

Звезды говорят, что Девы в этот день могут найти ответы на беспокоящие вас вопросы, при этом могут быть решены как проблемы на работе, так и в личной жизни.

Весы

Способность адаптироваться спасет представителей знака Весы от необходимости вступать в конфликт, но в него окажутся втянуты ваши знакомые.

Скорпион

В этот день Скорпионы смогут проанализировать любую ситуацию из своей жизни и найти причину последовавших за этим событий. Воспользуйтесь этой способностью по максимуму.

Стрелец

Стрельцы будут способны очаровать любого, кто встретится на вашем пути в этот день. Звезды советуют завести новых друзей.

Козерог

Козероги в этот день могут не получить помощи в работе над вашим проектом, хотя пара лишних рук вам бы сейчас не помешала.

Водолей

Этот день почти идеален для составления планов на будущее и продумывания всех деталей достижения поставленных целей, Водолеи.

Рыбы

Звезды говорят, что Рыбам следует развивать эмоциональную сторону своей личности, чтобы привлечь на свою сторону тех людей, которыми вы восхищаетесь.

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