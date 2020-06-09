В Старошайговском районе несколько работников одной из местных организаций не получили зарплату за апрель

В Старошайговском районе сотрудники прокуратуры добиваются устранения нарушений трудового законодательства.

Представителями прокуратуры было установлено, что 17 работников МУП «Старошайговское ЖКХ» не получили заработную плату за апрель нынешнего года. В итоге образовалась задолженность по зарплате в размере более 130 тыс. рублей.

И. о. руководителя указанной организации было внесено представление с требованием незамедлительного погашения задолженности по заработной плате и постановление о возбуждении дела об административном правонарушении.

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Источник: prokrm.ru