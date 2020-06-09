В отделе по конвоированию УФСИН РФ по Мордовии прошло пожарно-тактическое учение

В отделе по конвоированию УФСИН РФ по Мордовии прошло плановое пожарно-тактическое учение с привлечением сил и средств пожарного подразделения исправительной колонии №11.

Условное возгорание произошло на территории гаража специальной техники. При обнаружении пожара личным составом отдела по конвоированию был организован вызов пожарного подразделения, а также приняты меры по эвакуации людей и специальной техники в безопасное место.

Силами пожарного подразделения было проведено боевое развертывание и разведка места условного пожара. Очаг возгорания был ликвидирован в кратчайшие сроки.

В ходе тренировки был отработан весь комплекс организационных и практических мероприятий, направленных на подготовку персонала отдела по конвоированию и сотрудников ведомственной пожарной охраны к действиям при ликвидации возможных пожаров.

Также читайте о том, что в Мордовии проводится работа с осужденными, имеющими алкогольную и наркотическую зависимость.

Источник: 13.fsin.su