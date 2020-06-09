В Саранске 10 и 11 июня будет ограничено движение транспортных средств по улице Попова

В Саранске будет временно ограничено движение транспортных средств по улице Попова.

В период с 08:00 10 июня по 21:00 11 июня будет временное ограничено движение и стоянка транспортных средств на участке указанной улицы, пролегающем от улицы М. Расковой до улицы Комарова.

Причиной введения рассматриваемого ограничения является проведение работ по ремонту автодороги.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru