Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Региональный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»

Цель проекта – упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам МСП, включая индивидуальных предпринимателей.

В 2019 году АУ «Гарантийный фонд РМ» предоставило поручительства по банковским кредитам 21 субъекту МСП на общую сумму более 114 млн руб., сумма кредитов – около 223 млн руб.

Кроме того, субъектам МСП предоставлено 197 микрозаймов на сумму более 411 млн руб.

В 2020 году работа по предоставлению субсидий, предусматривающих развитие (докапитализацию) региональных гарантийных организаций продолжается.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.