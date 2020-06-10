В Мордовии скончался участник ДТП, которое устроил пьяный автомобилист

В Мордовии умер мужчина, который получил телесные повреждения в ДТП, устроенном пьяным водителем иномарки.

Ранее сообщалось о ДТП в селе Старое Шайгово. На одной из улиц данного населенного пункта 8 июня 39-летний пьяный водитель автомобиля марки «Киа-Рио» потерял контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство врезалось в забор.

Пассажир иномарки 39-летнего возраста был госпитализирован в районную больницу. Ранним утром 9 июня мужчина скончался.

Виновнику ДТП грозит уголовная ответственность. Мужчина может провести за решеткой от 5 до 12 лет. Известно, что автомобилист 13 раз привлекался к ответственности за превышение скорости.

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

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Источник: vk.com/pro_10tvrm