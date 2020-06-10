В Рузаевке завершилась выдача продуктовых наборов школьникам из малообеспеченных семей

В Рузаевке завершилась выдача продуктовых наборов школьникам, относящимся к льготным категориям.

Продукты были упакованы в коробки. Наборы имеют одинаковый для всех состав. Родителей школьников заранее оповестили классные руководители.

Во всех школах работа по выдаче наборов проводилась с соблюдением необходимых санитарных мер.

Школьники Рузаевки из малообеспеченных семей получили 1244 набора.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Рузаевского района.

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Источник: ruzaevka-rm.ru