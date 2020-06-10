В Мордовии была предотвращена доставка крупной партии запрещенных предметов в исправительное учреждение

Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии совместно с представителями УФСБ и МВД по Мордовии на контрольно-пропускном пункте лечебного исправительного учреждения №19 досмотрели грузовой автомобиль, въезжающий на территорию промышленной зоны для разгрузки зерновых культур.

При досмотре указанного транспортного средства были обнаружены и изъяты следующие запрещенные вещи: емкости объемом 0,23 л, 0,5 л, 0,7 л со спиртосодержащими жидкостями; сильнодействующие лекарственные препараты «Паксил» в количестве 10 пластин по 10 таблеток, «Лирика» в количестве 1 пластина - 14 таблеток, «Трамал ретард» в количестве 7 пластин по 10 таблеток, «Прегабалин» в количестве 8 пластин по 6 таблеток, «Атаракс» в количестве 2 пластинки по 25 таблеток; 4 мобильных телефона и зарядные устройства к ним; bluetooth-гарнитура; 2 газовые зажигалки; нож; 2 блока сигарет.

Все вышеперечисленное предназначалось для осужденного к 16 с половиной годам лишения свободы. Гражданин отбывает наказание за незаконный оборот наркотических средств.

Управлял транспортным средством житель Темниковского района.

В настоящее время проводится проверка по данному факту.

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Источник: 13.fsin.su