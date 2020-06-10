В одной из колоний Мордовии прошел первый этап конкурса художественно-прикладного творчества осужденных

В исправительной колонии №4 УФСИН РФ по Мордовии прошел первый этап конкурса художественно-прикладного творчества осужденных.

Работы оценивались по нескольким критериям, среди которых художественное и техническое качество изготовления, технологическая простота и экономичность изготовления, использование народных традиций, оригинальность идеи и конструктивность.

По итогам первого этапа конкурса были выделены следующие работы: «Щелкунчик и мышиный король» (игрушка), «Летняя фантазия» (картина), «Куклы» и «Жители солнечной страны» (декоративно-прикладное творчество).

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su