Народные приметы на 11 июня подскажут, будут ли ближайшие дни солнечными и теплыми

Народные приметы на 11 июня помогут определить, будут ли ближайшие дни теплыми и ясными.

Несколько столетий назад люди доверяли метеорологической примете, которая гласит, что сильный туман, наблюдающийся утром одиннадцатого дня лета, сигнализирует о том, что в течение нескольких ближайших дней будет иметь место теплая и солнечная погода.

Именно 11 июня крестьяне, жившие несколько веков назад, проверяли всходы хлеба. Считалось, что плохие всходы в этот день свидетельствуют о том, что на хороший урожай рассчитывать не стоит.

Также в былые времена крестьяне 11 июня пели песни, которые славят солнце, чтобы задобрить светило ради хорошего урожая.

Народные приметы не советуют 11 июня купаться. В былые времена люди верили, что тех, кто нарушит данное предписание, утащат на дно русалки.