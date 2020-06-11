Гороскоп на 12 июня: Овны увидят знакомого в романтическом свете, Девы должны позаботиться о семье и доме, а Стрельцы окажут моральную поддержку

Овен

Овны могут увидеть в этот день своего знакомого или приятеля в новом, романтическом свете. Как бы ни сложились в дальнейшем ваши отношения, вы точно станете ближе друг другу.

Телец

В этот день близкие Тельцов захотят прогуляться, так что составьте им компанию. Вы познакомитесь с новыми людьми и узнаете нечто интересное.

Близнецы

Составление планов на отдаленную перспективу будет хорошим занятием в этот день. Может быть дальние родственники собираются к вам приехать или вы захотите сменить место жительства.

Рак

Полученная от члена семьи инсайдерская информация поможет Ракам положить себе в карман неплохие финансовые бонусы. Придется обработать очень много документов.

Лев

Хороший день для того, чтобы Львы разобрались с кучей юридических документов, скопившихся за последнее время. Вы можете встретить новых интересных людей.

Дева

Первоочередными задачами для Дев на этот день должны стать дом и семья, но работа по дому может отнять много вашего времени.

Весы

Звезды говорят, что в этот день сама судьба может привести представителей знака Весы к кому-то новому – потенциальному близкому другу или романтическому избраннику.

Скорпион

Ссоры родственников в доме Скорпионов будут раздражать вас, но постарайтесь не втягиваться в чужие разборки.

Стрелец

Стрельцы в этот день получат звонок, возможно, от родственника, которому потребуется моральная поддержка. К счастью, вы будете в состоянии ее предоставить.

Козерог

В этот день Козероги могут вернуть утраченное имущество. Подарок в виде денег или ценного предмета может вызвать у вас слезы.

Водолей

Физическая форма и внешний вид Водолеев в этот день будут прекрасны. Ваша способность выражать свои чувства также на высоком уровне, используйте это в беседах на интересные вам темы.

Рыбы

В этот день, говорят звезды, обострятся воображение и художественные способности Рыб. Также обострена ваша интуиция и вы понимаете, чего хотят люди, хотя они сами еще это не осознали.

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а еще Гороскоп на 2020 год: Львам нужно будет чаще отдыхать, Весы станут примером для окружающих, а Водолеи должны быть осторожны с деньгами