В Зубово-Полянском районе 16-летний мотоциклист сбил 49-летнюю велосипедистку

В Зубово-Полянском районе несовершеннолетний мотоциклист сбил велосипедистку.
ДТП произошло вечером 9 июня в посёлке Явас. На территории заброшенного аэродрома, расположенного вблизи улицы Лесной, 16-летний парень, управлявший мотоциклом марки ИЖ, из-за невнимательности совершил наезд на 49-летнюю велосипедистку, которая двигалась в попутном направлении.
Пострадавшая была госпитализирована в ГБУЗ РМ «Зубово-Полянская РБ».
Выяснилось, что мотоцикл, которым управлял подросток, не был зарегистрирован в установленном порядке.
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Источник: гибдд.рф