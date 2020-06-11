В Саранске группы контроля следят за соблюдением масочно-перчаточного режима в общественном транспорте

Группы контроля продолжают проверять общественный транспорт Саранска на соблюдение профилактических мероприятий.

Мобильные группы были созданы по поручению главы администрации Саранска Петра Тултаева. С 26 мая рейды проводятся на постоянной основе.

В период с 26 мая по 10 июня за нарушение масочно-перчаточного режима протоколы были составлены на 39 пассажиров, из них 23 человека были без перчаток, 16 – без масок и перчаток.

В каждой единице общественного транспорта пассажирам напоминают о необходимости соблюдения масочно-перчаточного режима.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru