В Саранске пойдут под суд жители Ульяновска, обвиняемые в серии краж из автомобилей

В Саранске суд вынесет приговор в отношении четырех жителей Ульяновска, которые обвиняются в серии краж из транспортных средств.
В сентябре прошлого года четыре жителя Ульяновская возрастом от 17 до 19 лет приехали в Саранск на машине знакомого. Молодые люди прибыли в Мордовию, дабы похищать имущество из автомобилей. Парни заезжали во дворы многоквартирных домов и, разбивая с помощью молотка стекла транспортных средств, похищали из салонов радары и видеорегистраторы. В общей сложности обвиняемые вскрыли 21 машину. Общая сумма ущерба, причиненного пострадавшим, составила более 80 тыс. рублей.
Молодые люди были задержаны в Ульяновске с разницей в несколько дней.
В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемых находятся на рассмотрении суда.
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Источник: 13.мвд.рф