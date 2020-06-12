Гороскоп на 13 июня: Близнецы легко примут сложное решение, Львы будут заторможенными, а Водолеев захлестнет волна воспоминаний

Овен

В этот день Овны должны позаботиться о своем здоровье, говорят звезды. Посетите семейного врача или пройдите полное обследование.

Телец

У Тельцов сложится впечатление, что в этот день только вы будете понимать ситуацию, а все остальные словно сойдут с ума. Успокойтесь и не нервничая дождитесь конца дня.

Близнецы

Близнецы в этот день будут в полной гармонии с самим собой и поэтому вы легко сможете принять сложное решение, на которое ранее вы потратили бы целый день.

Рак

Все усилия, которые в этот день будут приложены Раками для достижения цели, окажутся напрасными. Не всегда получается так, как задумано, попробуйте в следующий раз.

Лев

Звезды говорят, что представители знака Лев будут в этот день слегка заторможенными. Завершение проектов или работу над ними придется отложить.

Дева

Вот и настал день Дев, уверяют звезды. У вас есть свое видение жизни, и вам нравится делиться им с другими. Все собеседники будут восприимчивы к вашим идеям.

Весы

Для Весов настало время разобраться с проблемами, которые тревожат членов вашей семьи. Скорее всего, вам потребуется для этого больше времени, чем вы предполагали.

Скорпион

Легкий и приятный день, который предсказывают Скорпионам звезды, может быть омрачен негативными воспоминаниями. Гоните прочь дурные мысли.

Стрелец

Настроение, которое посетит Стрельцов в этот день, сможет помочь вам разобраться с некоторыми давно беспокоящими вас проблемами в вашей личной жизни.

Козерог

Моральный дух Козерогов будет на пике в этот день, уверяют звезды, которые советуют вам поделиться хорошим настроением и бодростью со своими родными.

Водолей

Звезды говорят, что волны детских и других воспоминаний просто захлестнут Водолеев в этот день. Вы испытаете всю гамму эмоций от тоски до радости.

Рыбы

Рыбы в этот день могут познакомиться с одним из эксцентричных людей, которых все предпочитают обходить стороной, однако для вас это знакомство будет приятным.

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