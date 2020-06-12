В Саранске продолжится мониторинг организаций торговли и сферы услуг

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев поручил продолжать мониторинг организаций торговли и сферы услуг.

Градоначальник рассказал, что на минувшей неделе он посетил один из рыбных магазинов Саранска. Данным визитом мэр остался доволен, поскольку в торговом заведении строго соблюдались все санитарные нормы. На днях градоначальник зашел в тот же магазин. На этот раз его взору предстало не самое лучшее зрелище. На входе в магазин не было администратора, хотя раньше он там стоял, а у покупателей, которые не соблюдали социальную дистанцию, отсутствовали перчатки.

Пётр Тултаев заявил, что у него складывается впечатление, что горожане начнут соблюдать нормы только в случае получения замечаний со стороны представителей власти.

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Источник: adm-saransk.ru