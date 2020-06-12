Мэр Саранска поручил проработать вопрос о проверке соблюдения профилактических мер в такси

В Саранске предприятия городского коммунального комплекса в выходные дни будут работать в штатном режиме.

При благоприятных погодных условиях продолжится обработка улиц, общественных пространств и остановочных павильонов.

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев заявил, что в последнее время горожане проявляют крайнюю беспечность, чего не должно быть в условиях эпидемии коронавируса. В качестве конкретного примера беспечности граждан градоначальник привел тот факт, что на детских площадках часто срываются сигнальные ленты.

Пётр Тултаев акцентировал внимание на том, что необходимо продолжать рейды по соблюдению масочно-перчаточного режима в троллейбусах и автобусах, а также в усиленном режиме проводить санитарную обработку общественного транспорта. Кроме того, грвадоначальник поручил проработать вопрос о проведении рейдов по соблюдению профилактических мер в такси.

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Источник: adm-saransk.ru