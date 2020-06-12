По требованию прокуратуры Кадошкинского района заблокировали сайты по продаже справок, паспортов и медицинских препаратов

Прокуратура Кадошкинского района в ходе мониторинга выявила сайты, на которых для свободного доступа размещена информация с предложением о продаже справок 2-НДФЛ, паспорта гражданина РФ и безрецептурного приобретения медицинских препаратов.
За незаконную реализацию указанных справок, паспортов и медицинских препаратов предусмотрена уголовная ответственность.
Прокурор Кадошкинского района обратился в суд с пятью заявлениями о признании опубликованной на упомянутых сайтах информации запрещенной к распространению на территории России.
Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме.
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Источник: prokrm.ru