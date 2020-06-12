Народные приметы на 13 июня подскажут, будет ли в ближайшее время хорошая погода

Народные приметы на 13 июня помогут определить, будет ли в ближайшие дни наблюдаться хорошая погода.

Несколько веков назад люди верили в то, что на хорошую погоду в ближайшие дни следует рассчитывать в том случае, если в тринадцатый день лета громкое кукует кукушка, а пауки начинают плести паутину.

Туман, наблюдающийся утром 13 июня, народные приметы называют предвестником того, что до конца лета можно будет набрать много грибов.

Если в ночь на 13 июня имеет место теплая погода, можно рассчитывать на хороший урожай овощей.

Также крестьяне, которые жили несколько веков назад, до 13 июня в большинстве случаев завершали проведение посевных работ.