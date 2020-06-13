Гороскоп на 14 июня: Тельцам следует верить в себя, Весам будет лучше довериться инстинктам, а Стрельцам нужно избегать разговоров о деньгах

Овен

В этот день Овны, которые всегда были обеспокоены гуманитарными проектами, но ранее не вмешивались, смогут помочь обездоленным.

Телец

Тельцы, уставшие скрывать свои чувства, захотят в этот день действовать, но боязнь реакции других людей будет вас сдерживать. Звезды советуют обрести больше уверенности в себе.

Близнецы

Не так давно Близнецы познакомились с человеком или группой людей, идеи которых вы будете активно поддерживать и продвигать на протяжении этого дня.

Рак

К сожалению, звезды поставят Раков в довольно неудобную ситуацию, когда вам придется налаживать отношения с группой своих друзей, с которыми вы поссорились.

Лев

Этот день хорош для отдыха, но Львы не смогут в полной мере насладиться этим периодом, так как вам нужно постараться снять с себя часть обязанностей на работе, чтобы избежать появления стрессовых ситуаций.

Дева

Звезды говорят, что этот день как нельзя лучше подходит для осуществления перемен в ваших отношениях, Девы. Конечный результат повлияет на вашу работу и личную жизнь.

Весы

Весам следует быть более уверенными в своих силах, утверждают звезды, которые советуют в этот день довериться инстинктам.

Скорпион

Друзья Скорпионов будут пытаться изменить вашу повседневную жизнь, и звезды советуют не мешать им в этом. Играйте в этот день роль ведомого.

Стрелец

Избегайте в этот день любых разговоров о деньгах, Стрельцы. Вы работали все последнее время для того, чтобы обеспечить свое финансовое благополучие, поэтому нужен перерыв.

Козерог

Стресс обязательно настигнет трудолюбивых Козерогов на работе, если вы не попытаетесь снять с себя часть обязанностей, которых у вас слишком много.

Водолей

Вступившие в отношения Водолеи осознают, что теперь вам нужно принимать решения не только за себя, но еще учитывать мнение и пожелания вашего избранника.

Рыбы

Не так давно Рыбы решились взять на себя некоторые полномочия. От этого ваши отношения с любимым человеком только выиграют, но не требуйте слишком многого.

Читайте также Гороскоп на июнь 2020 года: почти для всех знаков ожидается хороший месяц, который могут испортить ваши жадность, болтливость и мысли о прошлом

а еще Гороскоп на 2020 год: Львам нужно будет чаще отдыхать, Весы станут примером для окружающих, а Водолеи должны быть осторожны с деньгами