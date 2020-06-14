Сотрудники СИЗО-1 УФСИН РФ по Мордовии поздравили ветерана УИС с 60-летием

Ханзаровой Галине Николаевне, ветерану уголовно-исполнительной системы России, председателю местного отделения ветеранской организации, 9 июня исполнилось 60 лет.

Начальник СИЗО-1 Алексей Федин поздравил Галину Николаевну, пожелал ей крепкого здоровья, долгих лет жизни и выразил огромную благодарность за труд, самоотдачу и преданность выбранному делу, а также вручил букет цветов и поздравительную открытку.

Кроме того, Галина Николаевна была награждена юбилейной медалью.

К поздравлениям юбиляра присоединились работники учреждения, которые отметили её неиссякаемый оптимизм и огромную жизненную энергию.

Галина Николаевна в свою очередь поблагодарила коллектив за оказываемое ей внимание и заботу.

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Источник: 13.fsin.su