Сотрудники СИЗО-1 УФСИН РФ по Мордовии поздравили ветерана УИС с 60-летием

Ханзаровой Галине Николаевне, ветерану уголовно-исполнительной системы России, председателю местного отделения ветеранской организации, 9 июня исполнилось 60 лет.
Начальник СИЗО-1 Алексей Федин поздравил Галину Николаевну, пожелал ей крепкого здоровья, долгих лет жизни и выразил огромную благодарность за труд, самоотдачу и преданность выбранному делу, а также вручил букет цветов и поздравительную открытку.
Кроме того, Галина Николаевна была награждена юбилейной медалью.
К поздравлениям юбиляра присоединились работники учреждения, которые отметили её неиссякаемый оптимизм и огромную жизненную энергию.
Галина Николаевна в свою очередь поблагодарила коллектив за оказываемое ей внимание и заботу.
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Источник: 13.fsin.su