Народные приметы на 15 июня подскажут, установится ли в ближайшее время тихая погода

Народные приметы на 15 июня помогут определить, установится ли в ближайшие дни тихая погода.

Несколько столетий назад люди, которые наблюдали за особенностями взаимосвязи разных типов метеорологической обстановки, выявили закономерность, суть которой заключается в том, что солнечный лик, находящийся в легкой дымке утром пятнадцатого дня лета, является верным признаком того, что в течение ближайших дней будет иметь место тихая и теплая погода.

Крестьяне, жившие в былые времена, верили, что дождь, который идет 15 июня, сигнализирует о хорошем урожае льна и конопли.

Западный ветер, имеющий место 15 июня, сулит скорое похолодание.