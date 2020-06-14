Гороскоп на 15 июня: Овнам лучше слушать и молчать, Львы смогут поддержать любую беседу, а Козероги будут иметь свое, отличное от большинства мнение

Овен

Звезды советуют Овнам в этот день больше слушать и меньше выражать свое мнение, особенно если вы будете участником группового чата или беседы.

Телец

Хороший день для составления планов на будущее, уверены звезды, которые советуют Тельцам записать все идеи, посетившие вас в это время.

Близнецы

В этот день Близнецам может позвонить друг, которого вы давно не видели. С ним у вас может произойти интенсивный и эмоциональный разговор.

Рак

Раки могут самоизолироваться в этот день и сосредоточится на философии и метафизике, которые помогут вам применять абстрактные идеи в повседневной жизни.

Лев

В ходе групповой беседы будут затронуты важные темы, в том числе и научные, но Львы в этот день впитывают и понимают все, что слышат.

Дева

В этот день девы захотят использовать некоторые свои идеи в мелком или косметическом ремонте свое жилища. Правда, общение с окружающими будет вас напрягать.

Весы

Вдохновение будет витать вокруг представителей знака Весы, которым предстоит непростая беседа с вашим романтическим избранником. Обдумывайте каждое слово.

Скорпион

Усилившаяся интуиция поможет Скорпионам узнать мысли и чувства членов семьи еще до того, как они сами поймут, чего хотят на самом деле.

Стрелец

В этот день Стрельцам особое внимание следует уделить своей семье, особенно детям, говорят звезды. В целом ожидается хороший, приятный день.

Козерог

Козероги будут иметь на некоторые вопросы свое мнение, которое, как внезапно выяснится, будет не совпадать с мнением большинства ваших родных.

Водолей

Хороший день для того, чтобы Водолеи повели романтический вечер со своим избранником. Полученное настроение позволит вам начать новый творческий проект.

Рыбы

В размышлениях о вашем будущем, Рыбы, вы можете провести несколько часов, а затем нужно будет приступать к ремонту, который вы и без того давно откладывали.

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