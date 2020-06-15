Гороскоп на 16 июня: Раки могут сделать удачную инвестицию, Девам нужно будет занять руки, а Рыбам не следует принимать важные решения

Овен

В этот день Овны захотят самостоятельно решить текущие проблемы, но звезды советуют не геройствовать, а спросить совета у знающих людей.

Телец

Связанные с жилищем Тельцов вопросы могут выйти на первый план в этот день, при этом звезды обещают, что повестка дня будет позитивной.

Близнецы

Близнецы могут получить предложение о деловом партнерстве от близкого человека, возможно даже, что от родственника. Звезды советуют тщательно рассмотреть этот вариант.

Рак

Звезды советуют Ракам в этот день внимательно присмотреться к возможности инвестировать свои средства, поскольку это может принести немалый доход.

Лев

В этот день Львам предстоит принять множество важных решений, но звезды не сомневаются, что много времени и сил у вас это не отнимет.

Дева

Пока голова Дев будет занята обдумыванием планов на будущее, звезды советуют дать работу рукам, которые в это время могут убрать дом, к примеру.

Весы

Изменения в окружении представителей знака Весы откроют для вас новые возможности, поэтому было бы неплохо придумать, как этим воспользоваться.

Скорпион

Стремление увеличить свой доход будет движителем Скорпионов в этот день. Обдумайте свои шаги на ближайшее будущее, а затем примите соответствующие решение.

Стрелец

Желание подняться вверх по карьерной лестнице разбудит в Стрельцах стремление учиться. В любом случае в вашей жизни наступает этап перемен.

Козерог

Звезды говорят, что все решения, которые Козероги примут в этот день, вы должны будете принять сами, без участия других людей, даже если они родные или близкие.

Водолей

Это будет приятный день, Водолеи. Вам может поступить серьезное деловое предложение, но не спешите его принимать. Обдумайте все хорошенько.

Рыбы

Рыбам не стоит торопиться с принятием решений в этот день, настаивают звезды. Все следует очень тщательно продумать, но будет лучше принимать решения в другой день.

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