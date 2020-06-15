Житель Мордовии разъезжал по республике на мотоцикле, который находится в розыске

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции остановили мотоцикл, который находится в розыске.

В ночь на 14 июня на 8-м километре трассы, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск, сотрудники ГИБДД остановили мотоцикл марки «Нексус» под управлением 66-летнего гражданина. В ходе проверки документов выяснилось, что государственные регистрационные знаки, а также свидетельство о регистрации транспортного средства находятся в розыске.

Для дальнейшего разбирательства 66-летний мотоциклист был доставлен в ОП №1 УМВД России по Саранску.

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Источник: гибдд.рф