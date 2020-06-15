ВТБ в Республике Мордовия поддержал клиентов более чем на 2,2 млрд рублей

ВТБ в Республике Мордовия предоставил кредитную помощь предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавшим в результате пандемии COVID-19 на сумму порядка 1,9 млрд рублей. Более чем 640 заемщикам-физическим лицам банк одобрил кредитные каникулы на 367 млн рублей. Общий объём поддержки, оказанной ВТБ населению и бизнесу республики, превысил 2,2 млрд рублей.

В апреле и мае текущего года приоритетным направлением работы ВТБ стала поддержка клиентов из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19. За этот период жителям региона одобрено более 640 заявок на кредитные каникулы на общую сумму 367 млн рублей. Кредитные каникулы были предоставлены как в рамках государственных, так и собственных программ банка. При этом каждая четвертая заявка была согласована по собственным программам банка.

В рамках мер поддержки корпоративных клиентов по госпрограмме кредитования на выплату заработной платы сотрудникам (постановление Правительства №422) банк заключил с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями региона 20 соглашений на общую сумму 32,8 млн рублей. Кроме того, ВТБ в регионе заключил кредитные соглашения на реструктуризацию кредитов предприятиям среднего и малого бизнеса на общую сумму 1,85 млрд рублей как по собственным программам, так и в рамках государственных мер реструктуризации.

С 1 июня ВТБ начал оформление кредитов для бизнеса по новой госпрограмме сохранения занятости под 2% годовых. Кредиты предоставляются в рамках Постановления Правительства РФ № 696. Заемные средства можно направить на расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности или рефинансирование текущих кредитов, полученных в рамках государственных программ поддержки №422 и 1764. В настоящее время ВТБ в Мордовии одобрил 36 заявок на общую сумму 99,2 млн рублей.

«ВТБ сегодня является одним из активных участников процесса реализации программ поддержки населения и бизнеса республики, пострадавших в результате эпидемии COVID-19. Мы надеемся, что та огромная работа, которую проводит сегодня банк по финансовой поддержке предприятий и частных лиц, станет залогом стабилизации экономики региона и даст возможность населению республики пройти этот сложный период с наименьшими потерями», - отметил управляющий банка ВТБ в Мордовии Сергей Шишикин.

По итогам работы ВТБ в республике Мордовии в 1 квартале 2020 года общий кредитный портфель физических и юридических лиц составил 9,8 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель банка в республике за первый квартал достиг 5,9 млрд рублей. Наибольший рост портфеля зафиксирован по кредитам наличными, на 1 апреля он составил 3,6 млрд рублей. Объем выданных населению республики кредитов за январь-март по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 8,3%, до 720 млн рублей. Лидером продаж в первом квартале стала ипотека - объем выданных жилищных кредитов по сравнению с 1 кварталом 2019 года увеличился более чем на 14%, до 170 млн рублей.

В портфеле привлеченных средств населения наибольший прирост зафиксирован по инвестиционным продуктам – с начала года +14,7%, до 490 млн рублей.

Корпоративный кредитный портфель, сформированный предприятиями среднего и малого бизнеса, по итогам первого квартала вырос до 3,9 млрд рублей. Ключевыми отраслями, составляющими значительную долю кредитного портфеля банка в республике, являются сферы девелопмента, жилищного и коммерческого строительства, а также пищевая промышленность и сельское хозяйство. Портфель привлеченных средств в сегменте среднего и малого бизнеса по итогам первого квартала увеличился на 20%, до 390 млн рублей.





