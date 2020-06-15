Национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»

Основной результат реализации проекта – внедрение к 2021 г. в Мордовии экспортного стандарта 2.0.

В качестве одного из обязательных элементов экспортного стандарта является наличие Центра поддержки экспорта, функционирующий на базе регионального Центра развития конкурентоспособности. Он способствует поддержке внешнеэкономической деятельности субъектов предпринимательства, оказывает содействие выходу организаций на внешние рынки.

В 2019 году Центром поддержки экспорта организованы бизнес-миссии в Узбекистан (г. Ташкент), Республику Казахстан (г. Нур-Султан) и проведен прием бизнес-делегаций из Республики Бурунди, Республики Вьетнам и Республики Беларусь.

Организовано участие субъектов малого и среднего предпринимательства в Московской международной туристической выставке «MITT-2019» и в Международной промышленной выставки ИННОПРОМ. Более 160 организаций получили услуги по содействию в переводе на иностранные языки презентационных материалов, консультационные и информационные услуги.

При содействии Центра на экспорт выведено 16 субъектов малого и среднего предпринимательства. Объем поддержанного экспорта составил 3,3 млн. долл. США.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.