Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Гороскоп на 17 июня: Тельцы могут рискнуть, Весы будут волноваться за близких, а Водолеям предстоит оценить масштабы произошедших перемен

Гороскоп на 17 июня: Тельцы могут рискнуть, Весы будут волноваться за близких, а Водолеям предстоит оценить масштабы произошедших перемен

Овен

Овнов ждет великий день, уверены звезды, которые говорят, что вы сможете решить любые проблемы, поэтому вас будут звать, как только обнаружится «горячая точка».

Телец

В этот день спокойных обычно Тельцов обстоятельства могут вынудить пойти на риск, да и вы сами будете ощущать необходимость провести некоторые перемены.

Близнецы

В душе Близнецов пылает огонь, жар которого ощущают даже окружающие вас люди, ведь они будут тянуться к вам в этот день.

Рак

Энтузиазм и энергия, которые станут союзниками Раков в этот день, будут направлять ваше движение в новых направлениях для вашего же блага и для блага окружающих.

Лев

Львы распланируют все до мелочей и будут, может, даже слишком строги к тем, кто не последует за вами. Звезды советуют быть мягче и не подчиняться жесткому графику.

Дева

Девы встанут на борьбу с несправедливостью, выражая свои конструктивные предложения, а не просто критикуя существующее положение дел.

Весы

Беспокойство представителей знака Весы вызвано тем, что некоторые из ваших родных или близких людей могут сильно измениться.

Скорпион

Самостоятельность у Скорпионов буквально в крови, ведь вы не привыкли доверять посторонним. Правда, теперь рядом с вами появились люди, на которых можно положиться.

Стрелец

Звезды советуют Стрельцам удовлетворить свои творческие амбиции в этот день – будет достаточно даже, к примеру, листа бумаги и карандаша.

Козерог

Окружающие могут принять беззаботность Козерогов за несерьезное и наивное отношение к происходящему, и только опытные люди разглядят в этом проявление вашей мудрости.

Водолей

Звезды предлагают Водолеям оценить и осознать перемены, произошедшие с вами за последний год – насколько вы стали мудрее и опытнее.

Рыбы

Разочарование, которое Рыбы испытают в этот день, будет вызвано вашей неуверенностью в себе и своих силах, уверяют звезды.

Читайте также Гороскоп на июнь 2020 года: почти для всех знаков ожидается хороший месяц, который могут испортить ваши жадность, болтливость и мысли о прошлом

а еще Гороскоп на 2020 год: Львам нужно будет чаще отдыхать, Весы станут примером для окружающих, а Водолеи должны быть осторожны с деньгами