В Саранске группы мониторинга продолжают рейды по объектам торговли и сферы услуг

В Саранске группы мониторинга продолжают проводить проверки соблюдения санитарных требований объектами торговли, сферы услуг и аптеками.

В период с 12 по 14 июня группы мониторинга проверили 370 объектов потребительского рынка, среди которых 316 магазинов, 30 парикмахерских и 24 аптеки.

Из общего числа проверенных магазинов в 29 были выявлены нарушения. Продавцы обслуживали покупателей без средств индивидуальной защиты, а также работали без перчаток. Кроме того, в некоторых торговых заведениях отсутствовали маски и перчатки.

Также были выявлены нарушения в двух парикмахерских. Речь идет об обслуживании клиентов без масок и перчаток.

При проверке аптек какие-либо нарушения выявлены не были.

По результатам мониторинга было составлено 16 актов, из них на магазины продовольственной группы товаров – 11, непродовольственные магазины – 3, парикмахерские – 2.

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Источник: adm-saransk.ru