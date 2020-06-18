В Мордовии был задержан житель Липецкой области, подозреваемый в краже строительных инструментов

В Лямбирском районе сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Липецкой области, который подозревается в краже строительных инструментов.

Стражами порядка было установлено, что 23-летний житель Липецкой области, который трудился наемным рабочим на строительстве жилого дома в Лямбирском районе, воспользовавшись тем, что владелец будущей постройки оставил ему ключи от хозяйственных построек, похитил электролобзик, циркулярную пилу и мотоблок общей стоимостью 31 тыс. рублей.

Украденное имущество молодой человек сдал в ломбард, получив за это порядка 7 тыс. рублей.

В отношении 23-летнего парня было возбуждено уголовное дело по статье о краже.

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Источник: 13.мвд.рф